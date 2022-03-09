Американский документальный мини-сериал «Дневники Энди Уорхола» – это история о выдающемся художественном деятеле 60-х годов, который вписал свое имя в историю современного искусства. После покушения на него в конце 60-х Уорхол завел личный дневник, где подробно записывал все, что происходит в его жизни. Благодаря этим записям последующие поколения получили возможность узнать, каким человеком он был. В сериале представлены интервью с Бобом Колачелло, Джерри Холлом и другими приближенными к Уорхолу людьми.