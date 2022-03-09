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Постер к сериалу Дневники Энди Уорхола
Постер к сериалу Дневники Энди Уорхола
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Киноафиша Сериалы Дневники Энди Уорхола
Дневники Энди Уорхола (2022 - 2022) The Andy Warhol Diaries 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 6 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 36 минут
О чем сериал

Американский документальный мини-сериал «Дневники Энди Уорхола» – это история о выдающемся художественном деятеле 60-х годов, который вписал свое имя в историю современного искусства. После покушения на него в конце 60-х Уорхол завел личный дневник, где подробно записывал все, что происходит в его жизни. Благодаря этим записям последующие поколения получили возможность узнать, каким человеком он был. В сериале представлены интервью с Бобом Колачелло, Джерри Холлом и другими приближенными к Уорхолу людьми.

Дневники Энди Уорхола - трейлер
Дневники Энди Уорхола
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дневники Энди Уорхола - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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