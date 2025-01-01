Меню
Дайана Ригг
Награды
Награды и номинации Дайаны Ригг
Diana Rigg
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Дайаны Ригг
Золотой глобус 1972
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Lead Actress in a Special Program - Drama or Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Best Actress
Победитель
