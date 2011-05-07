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Киноафиша Сериалы Операция «Горгона»

Операция «Горгона» (2011 - 2011)

Операция «Горгона» 16+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сталинградская битва переломила ход Великой Отечественной войны. Советские войска готовятся к широкомасштабной операции по освобождению Белорусской республики. В этих условиях разведка доносит о тяжёлом положении в стратегически важном городе N. Оккупанты заминировали все районы подступов, а в случае своего поражения готовы взорвать город полностью, практически до последнего здания. Чтобы расстроить планы нацистов, необходимо раздобыть карту с расположением бомб и, по возможности, попытаться их обезвредить. Но кто готов провернуть настолько опасное дело в тылу противника? Профессиональные диверсанты из НКВД не устраивают разведчиков передовой. Опытный капитан Тишков хочет отправиться в город N со своими бывшими соратниками по цирковой труппе, преуспевшими в ловкости, силе и навыках маскировки-грима.
 

В ролях
В ролях
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Борис Невзоров
Борис Невзоров
Анатолий Кот
Анатолий Кот
Александр Ильин
Александр Ильин
Екатерина Федулова
Екатерина Федулова
Леонид Громов
Леонид Громов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Операция «Горгона» - Сезон 1 Сезон 1
2011, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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