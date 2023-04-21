Герои российского детективного сериала «Двое на краю» – счастливая семейная пара Ольга и Максим. На первый взгляд, их брак идеален, Оля считает свою жизнь успешной и состоявшейся. Но все меняется, когда неизвестный преступник похищает ее и выставляет Максиму требование. В обмен на жизнь жены он должен признаться полиции, что несколько лет назад сбил на машине человека и скрылся с места преступления. Однако вместо спасения любимой мужчина начинает хитрить. Выясняется, что он действительно виноват в преступлении.