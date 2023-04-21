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Киноафиша Сериалы Двое на краю

Двое на краю (2023 - …)

Двое на краю 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Герои российского детективного сериала «Двое на краю» – счастливая семейная пара Ольга и Максим. На первый взгляд, их брак идеален, Оля считает свою жизнь успешной и состоявшейся. Но все меняется, когда неизвестный преступник похищает ее и выставляет Максиму требование. В обмен на жизнь жены он должен признаться полиции, что несколько лет назад сбил на машине человека и скрылся с места преступления. Однако вместо спасения любимой мужчина начинает хитрить. Выясняется, что он действительно виноват в преступлении.

В ролях
В ролях
Александр Лымарев
Александр Лымарев
Михаил Дорожкин
Александр Василевский
Ирина Темичева
Ирина Темичева
Александр Шестопалов
Екатерина Данилова
Екатерина Данилова
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Двое на краю»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Двое на краю - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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