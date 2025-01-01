Меню
Киноафиша Персоны Джонатан Дэйтон Награды

Награды и номинации Джонатана Дэйтона

Jonathan Dayton
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
David Lean Award for Direction
Номинант
