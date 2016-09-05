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Киноафиша Сериалы Любимая учительница
Любимая учительница (2016 - 2016) Любимая учительница 16+
Год выпуска 2016
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 6 часов 32 минуты
О чем сериал

Российский криминально-драматический сериал «Любимая учительница» – это история о том, как ученик старших классов влюбился в свою преподавательницу. Одиннадцатиклассник Игнат Калинин с первого взгляда понял, что Ульяна Сергеевна – это его судьба. Молодая учительница совсем недавно пришла в школу. Она игнорирует чувства подростка, считая это детским увлечением, которое скоро пройдет. Но Игнат настроен серьезно. Он полон решимости доказать любимой женщине, что заслуживает ответной симпатии с ее стороны.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алина Сергеева
Алина Сергеева Ульяна Сергеевна Симакова, учительница
Олег Масленников майор Филиппов
Олег Гаас
Олег Гаас Игнат Игоревич Калинин
Анна Адамович
Анна Адамович Марина Степановна Смирнова, сестра Кости
Алена Узлюк
Алена Узлюк Дарья Ивановна Калинина, мать Игната
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Любимая учительница - Сезон 1 Сезон 1
2016, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Любимая учительница
Кадры из сериала
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