Российский криминально-драматический сериал «Любимая учительница» – это история о том, как ученик старших классов влюбился в свою преподавательницу. Одиннадцатиклассник Игнат Калинин с первого взгляда понял, что Ульяна Сергеевна – это его судьба. Молодая учительница совсем недавно пришла в школу. Она игнорирует чувства подростка, считая это детским увлечением, которое скоро пройдет. Но Игнат настроен серьезно. Он полон решимости доказать любимой женщине, что заслуживает ответной симпатии с ее стороны.