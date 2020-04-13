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Постер к сериалу Эксперт
Постер к сериалу Эксперт
Постер к сериалу Эксперт
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Киноафиша Сериалы Эксперт
Эксперт (2020 - …) Консультант 16+
Год выпуска 2020
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Україна
Телеканал Россия 1
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

«Эксперт» — криминальный детектив украинского производства. Главный герой — полицейский Борис Крылов, использующий для поимки бандитов неординарные методы. Яркой карьере пришел конец после его развода с женой, а автокатастрофа с участием отца приковала его к креслу-каталке. Восстановившись, Крылов начинает независимое расследование. Он убежден, что ДТП было тщательно спланировано: перед гибелью папа намеревался рассказать нечто важное. Параллельно гениальный криминалист продолжает консультировать бывших коллег, помогая им раскрывать наиболее громкие преступления.

Эксперт - трейлер
Эксперт
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алина Сергеева
Алина Сергеева майор Анна Владимировна Воскресенская, следователь
Алексей Морозов
Алексей Морозов Борис Борисович Крылов, криминалист
Олеся Жураковская
Олеся Жураковская Людмила Матвеевна, сиделка Крылова
Алексей Нагрудный
Алексей Нагрудный Олег Евгеньевич Игнатьев, криминалист
Ольга Сафронова
Ольга Сафронова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Эксперт - Сезон 1 Сезон 1
2020, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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