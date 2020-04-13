«Эксперт» — криминальный детектив украинского производства. Главный герой — полицейский Борис Крылов, использующий для поимки бандитов неординарные методы. Яркой карьере пришел конец после его развода с женой, а автокатастрофа с участием отца приковала его к креслу-каталке. Восстановившись, Крылов начинает независимое расследование. Он убежден, что ДТП было тщательно спланировано: перед гибелью папа намеревался рассказать нечто важное. Параллельно гениальный криминалист продолжает консультировать бывших коллег, помогая им раскрывать наиболее громкие преступления.