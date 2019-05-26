Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Без колебаний
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Без колебаний
Без колебаний (2019 - …) Без вагань 12+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 8 минут
О чем сериал

В центре событий российского мелодраматического мини-сериала «Без колебаний» – молодая женщина по имени Диана. Она живет с единственной целью: во что бы то ни стало помочь своему сыну Толе, который серьезно болен. У него проблемы с сердцем. Если речь идет о здоровье родных, люди порой готовы на все, даже пожертвовать собой. Медики в один голос твердят, что парня необходимо срочно прооперировать, иначе ему осталось жить не больше года. Диане необходима неподъемная сумма денег, чтобы спасти своего ребенка.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алина Сергеева
Алина Сергеева
Эльдар Калимулин
Эльдар Калимулин
Николай Боклан
Николай Боклан
Ольга Морозова
Дмитрий Чернов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Без колебаний - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Приложение киноафиши