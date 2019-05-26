В центре событий российского мелодраматического мини-сериала «Без колебаний» – молодая женщина по имени Диана. Она живет с единственной целью: во что бы то ни стало помочь своему сыну Толе, который серьезно болен. У него проблемы с сердцем. Если речь идет о здоровье родных, люди порой готовы на все, даже пожертвовать собой. Медики в один голос твердят, что парня необходимо срочно прооперировать, иначе ему осталось жить не больше года. Диане необходима неподъемная сумма денег, чтобы спасти своего ребенка.