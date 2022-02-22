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Киноафиша Сериалы Тени старого шкафа
Тени старого шкафа (2022 - 2022) Тени старого шкафа 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Главная героиня российского мелодраматического сериала «Тени старого шкафа» – простая учительница иностранных языков Ксения. Ее брат болен, и девушка отчаянно нуждается в деньгах. Поэтому она соглашается стать гувернанткой в богатом доме. Ее воспитанница – сложный подросток Глаша, хозяин дома и отец девочки – суровый и молчаливый бизнесмен Павел. Он вдовец, однако на него давно положила глаз сестра покойной супруги Кира. К гувернантке в семье относятся не очень-то радушно, но кое-что меняет ее отношения с Павлом.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Наталья Ноздрина
Наталья Ноздрина
Евгения Шипова
Сергей Гузеев
Сергей Гузеев
Ирина Шеянова
Ирина Шеянова
Тарас Кузьмин
Тарас Кузьмин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тени старого шкафа - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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