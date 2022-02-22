Главная героиня российского мелодраматического сериала «Тени старого шкафа» – простая учительница иностранных языков Ксения. Ее брат болен, и девушка отчаянно нуждается в деньгах. Поэтому она соглашается стать гувернанткой в богатом доме. Ее воспитанница – сложный подросток Глаша, хозяин дома и отец девочки – суровый и молчаливый бизнесмен Павел. Он вдовец, однако на него давно положила глаз сестра покойной супруги Кира. К гувернантке в семье относятся не очень-то радушно, но кое-что меняет ее отношения с Павлом.