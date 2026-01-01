Menu
Alla Maslennikova
Alla Maslennikova
Date of Birth
1 January 1967
Age
59 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, The Adventurer
Popular Films
7.2
Nichto ne sluchaetsya dvazhdy
(2019)
6.8
Doroga v pustotu
(2012)
6.6
Blue Moon
(2002)
Filmography
4
Actress
6
Dvoe nad propastyu
Romantic, Detective
2020, Ukraine
7.2
Nichto ne sluchaetsya dvazhdy
Drama, Romantic
2019, Ukraine
Obman
Drama, Romantic, Thriller
2018, Ukraine
6.8
Doroga v pustotu
Romantic
2012, Russia/Ukraine
5.9
Aurora
Aurora
Romantic, Drama
2006, Russia / Ukraine
6.6
Blue Moon
Blue Moon
Drama, Adventure, Comedy, Romantic
2002, Austria
