Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Alla Maslennikova
Alla Maslennikova Alla Maslennikova
Kinoafisha Persons Alla Maslennikova

Alla Maslennikova

Alla Maslennikova

Date of Birth
1 January 1967
Age
59 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, The Adventurer

Popular Films

Nichto ne sluchaetsya dvazhdy 7.2
Nichto ne sluchaetsya dvazhdy (2019)
Doroga v pustotu 6.8
Doroga v pustotu (2012)
Blue Moon 6.6
Blue Moon (2002)

Filmography

Genre
Year
Dvoe nad propastyu
Dvoe nad propastyu
Romantic, Detective 2020, Ukraine
Nichto ne sluchaetsya dvazhdy 7.2
Nichto ne sluchaetsya dvazhdy
Drama, Romantic 2019, Ukraine
Obman
Obman
Drama, Romantic, Thriller 2018, Ukraine
Doroga v pustotu 6.8
Doroga v pustotu
Romantic 2012, Russia/Ukraine
Aurora 5.9
Aurora Aurora
Romantic, Drama 2006, Russia / Ukraine
Blue Moon 6.6
Blue Moon Blue Moon
Drama, Adventure, Comedy, Romantic 2002, Austria
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more