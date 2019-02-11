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Постер сериала Ничто не случается дважды
Постер сериала Ничто не случается дважды
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Ничто не случается дважды

Ничто не случается дважды (2019 - 2020)

Ніщо не трапляється двічі 18+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 54 минуты
Телеканал СТБ
Продолжительность сериала 21 час 36 минут

О чем сериал

Сериал «Ничто не случается дважды» рассказывает о Екатерине и Дмитрии Богдановых. На дворе 90-е годы и пара только недавно поженились и теперь они приезжают в небольшой военный городок. Чувства юной пары находятся на стадии эйфории, и они просто не могут представить эту жизнь друг без друга. Однако девушка при встрече с замполитом местной воинской части резко меняет свое отношение к жизни и мужу. Никто не подозревает о том, что теперь на душе у Кати. И никому не суждено этого узнать, поскольку жизнь девушки прерывается трагическим образом. Проходит довольно много лет, и теперь бывший замполит Вадим Огнев является довольно успешным бизнесменом. Только судьба решает преподнести ему сюрприз, и он встречает девушку Машу, которая как две капли воды похожа на погибшую Екатерину. Совпадений в жизни не бывает, поэтому Вадим пытается разобраться в ситуации.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ирина Ефремова
Ирина Ефремова Ирина Сергеевна Зарубина, мать Бориса, директор детдома
Алла Масленникова
Алла Масленникова Лидия Николаевна Потехина, бабушка Юрия, оперная певица
Максим Дрозд
Максим Дрозд майор Илья Ильич Калинин, начальник заставы, отец Аглаи и Аллы
Антон Батырев
Антон Батырев капитан Вадим Николаевич Огнев, замполит / бизнесмен
Петр Рыков
Петр Рыков Юрий Викторович Потехин, сын Жанны, внук Лидии
Глеб Калюжный
Глеб Калюжный Юрий Потехин, бойфренд Аглаи, внук Лидии Потехиной
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Ничто не случается дважды - Сезон 1 Сезон 1
2019, 16 эпизодов
 
Ничто не случается дважды - Сезон 2 Сезон 2
2020, 8 эпизодов
 
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