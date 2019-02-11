Сериал «Ничто не случается дважды» рассказывает о Екатерине и Дмитрии Богдановых. На дворе 90-е годы и пара только недавно поженились и теперь они приезжают в небольшой военный городок. Чувства юной пары находятся на стадии эйфории, и они просто не могут представить эту жизнь друг без друга. Однако девушка при встрече с замполитом местной воинской части резко меняет свое отношение к жизни и мужу. Никто не подозревает о том, что теперь на душе у Кати. И никому не суждено этого узнать, поскольку жизнь девушки прерывается трагическим образом. Проходит довольно много лет, и теперь бывший замполит Вадим Огнев является довольно успешным бизнесменом. Только судьба решает преподнести ему сюрприз, и он встречает девушку Машу, которая как две капли воды похожа на погибшую Екатерину. Совпадений в жизни не бывает, поэтому Вадим пытается разобраться в ситуации.