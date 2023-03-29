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Сериал «Британия» останется без концовки

29 марта 2023 17:02
Сериал «Британия» останется без концовки

Историческое фэнтезийное шоу было закрыто, несмотря на то, что третий сезон завершился клиффхэнгером.

По информации Deadline, телеканал Sky решил не продлевать исторический фэнтезийный сериал «Британия» на четвертый сезон, несмотря на наличие у шоу преданной фанатской базы. Таким образом, проект закончился третьим сезоном и не получит полноценной концовки. Представители Sky отказались комментировать эти сведения.

«Британия» представляет собой смесь реальной истории и фэнтези. Действие разворачивается в начале нашей эры. Сериал повествует о вторжении властолюбивого римского военачальника Авла (Дэвид Моррисси) и его войск в населенную кельтскими племенами Британию. Не желая жить по чужим законам, кельтские воители вместе с юной девушкой Кейт (Элинор Уортингтон-Кокс) решают дать отпор захватчикам. В финале третьего сезона Кейт попадает в Рим после того, как оказывается предана своей наставницей, вышедшей замуж за генерала Авла.

Производством «Британии» занимались компании Neal Street Productions и Vertigo Films. Сериал был создан Джезом Баттеруортом («Ford против Ferrari»), Томом Баттеруортом («Банды Лондона») и Джеймсом Ричардсоном («Бейсджампинг»).

Главные роли в шоу, помимо Моррисси и Уортингтон-Кокс, исполняли Джулиан Райнд-Татт («Бывшая с того света»), Лиана Корнелл («Волчья яма») и Аннабель Шолей («Развод по-английски»).

Фото: Sky
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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