Дэвид Моррисси Награды

Награды и номинации Дэвида Моррисси

David Morrissey
Награды и номинации Дэвида Моррисси
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Best New Director (Fiction)
Номинант
