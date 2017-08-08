«Четверо против банка»: Рецензия Киноафиши

Весёлое ограбление по-немецки

Собрались как-то посредственный актёр, бывший боксёр, несостоявшийся креативный директор и закомплексованный банковский работник на ограбление. Звучит как начало не очень смешного анекдота. Да и выглядит затравка фильма примерно так же. Итак, вышеупомянутая четвёрка из-за рискованных операций банка теряет все свои накопления, причём происходит это в весьма непростой жизненный момент для каждого из них. И решают новые знакомцы забрать у банка деньги, по праву принадлежащие им. Тем более что актёр не раз играл в криминальных сериалах, бывший работник знает систему изнутри, а боксёр умеет махать кулаками и запугивать людей. Но, разумеется, план, который на бумаге выглядел идеально, в жизни будет давать сбои и героям придётся не раз выкручиваться из непростой ситуации.

Кадр из фильма «Четверо против банка»

Режиссёр Вольфганг Петерсен, автор знаменитой «Трои» с Брэдом Питтом в главной роли, мало отмечен в комедийном жанре. Возможно, с этим и связана достаточно вымученная завязка. Хороший режиссёр даёт хорошим актёрам задачу: сыграть смешно. Герои будто бы специально преувеличивают эмоции, громко кричат и делают глупые лица, что выглядит совершенно ненатурально, хотя актёры играть явно умеют. После печальных событий троица пострадавших идёт в бар, где будто бы смешно обсуждает, что они сделают с виновным в их бедах. И, конечно же, тут же он и появляется и выясняется, что он такая же жертва обстоятельств. Начало проходит как по учебнику посредственных комедий. Но пусть несколько неуклюжая завязка не пугает, как только начнётся основная часть действия, всё встанет на свои места. Фильмов об ограблениях банков снят уже не один десяток, а потому у них давно уже сложилась вполне чёткая структура: завязка, подготовка и планы, само ограбление, момент, когда что-то идёт не так, удачная развязка. Картина «Четверо против банка» не пытается идти против канонов, но неплохо их развивает.

Кадр из фильма «Четверо против банка»

Ограбление действительно проходит криво, но удачно, согласно всем законам жанра, но это становится не финальной точкой, а только серединой сюжета. Как ни странно, именно тут зрителя и ждёт самое интересное, поэтому не торопитесь поглядывать на часы, ожидая титров. Празднование удачного ограбления толкнёт сюжет к череде ярких событий, хитрых планов, удивительных совпадений и даже создаст любовную линию в сюжете. Будет множество теперь действительно смешных, а не притянутых моментов. Фильм, от которого в завязке ничего большего, чем глуповатая комедия и не ждёшь, внезапно оказывается логично связан. Множество мелочей, от любовниц до жвачек и пошлых фраз, становятся не просто комичным элементом, а действительно играют, пусть мелкую, но роль в сюжете.

Конечно, от фильма всё равно не стоит ожидать слишком многого. Это не масштабные «11 друзей Оушена» и даже не трогательный «Уйти красиво». Здесь просто криминальная комедия с набором неплохих актёров. Единственной действительно яркой звездой среди них можно назвать разве что Тиля Швайгера, играющего туповатого и вспыльчивого боксёра. В остальном всё максимально просто. Прямолинейный сюжет, простой и лёгкий саундтрек, операторская работа без сложностей и вычурности. Всё сделано, чтобы зритель мог смотреть даже не очень внимательно и не напрягаться, а просто отдыхать и получать удовольствие.

Кадр из фильма «Четверо против банка»

Если принять условие, что фильм не ставит под собой задачи что-то сильно донести, а просто развлекает набором штампов и актёрами, отыгрывающими не экшн, а именно простецкую комедию, то можно вполне насладиться фильмом, посмеяться над глуповатыми шутками в стиле «Три миллиона на двоих - это больше, чем на троих. Или я ошибаюсь?» и порадоваться неожиданным поворотам, приводящим к вполне ожидаемой развязке.

Алексей Хромов

В российском прокате с 7 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Четверо против банка»