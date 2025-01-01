Меню
Персоны
Джон Мэдден
Награды
Награды и номинации Джона Мэддена
John Madden
Оскар 1999
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA 2013
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 1999
Золотой берлинский медведь
Номинант
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Номинант
