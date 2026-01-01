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Натали Пресс Natalie Press
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Натали Пресс

Natalie Press

Дата рождения
15 августа 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Оса 7.6
Оса (2003)
Пятьдесят ходячих трупов 7.3
Пятьдесят ходячих трупов (2008)
Рембрандт: Я обвиняю 6.8
Рембрандт: Я обвиняю (2008)

Фильмография Натали Пресс

Острие ножа 4.5
Острие ножа Knife Edge
ужасы, триллер 2009, Великобритания / США
Пятьдесят ходячих трупов 7.3
Пятьдесят ходячих трупов Fifty Dead Men Walking
триллер, боевик 2008, Канада / Великобритания
Смотреть трейлер
Рембрандт: Я обвиняю 6.8
Рембрандт: Я обвиняю Rembrandt's J'accuse
документальный, мистика 2008, Нидерланды / Германия / Финляндия
Смотреть трейлер
Касс 6.4
Касс Cass
драма, криминал, биография 2008, Великобритания
По этапу 6.1
По этапу In Tranzit
драма, военный 2007, Россия / Великобритания
Тайны ночного дозора 5.7
Тайны ночного дозора Nightwatching
драма, биография, мистика, исторический 2007, Канада / Франция / Германия / Польша / Нидерланды / Великобритания
Красная дорога 6.7
Красная дорога Red Road
драма 2006, Великобритания / Дания
Мое лето любви 6.3
Мое лето любви My Summer of Love
драма 2004, Великобритания
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