Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Натали Пресс
Natalie Press
Киноафиша
Персоны
Натали Пресс
Натали Пресс
Natalie Press
Дата рождения
15 августа 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.6
Оса
(2003)
7.3
Пятьдесят ходячих трупов
(2008)
6.8
Рембрандт: Я обвиняю
(2008)
Фильмография Натали Пресс
4.5
Острие ножа
Knife Edge
ужасы, триллер
2009, Великобритания / США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.3
Пятьдесят ходячих трупов
Fifty Dead Men Walking
триллер, боевик
2008, Канада / Великобритания
Смотреть трейлер
6.8
Рембрандт: Я обвиняю
Rembrandt's J'accuse
документальный, мистика
2008, Нидерланды / Германия / Финляндия
Смотреть трейлер
6.4
Касс
Cass
драма, криминал, биография
2008, Великобритания
6.1
По этапу
In Tranzit
драма, военный
2007, Россия / Великобритания
5.7
Тайны ночного дозора
Nightwatching
драма, биография, мистика, исторический
2007, Канада / Франция / Германия / Польша / Нидерланды / Великобритания
6.7
Красная дорога
Red Road
драма
2006, Великобритания / Дания
6.3
Мое лето любви
My Summer of Love
драма
2004, Великобритания
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