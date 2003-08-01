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Киноафиша Фильмы Оса

Оса

Wasp 18+
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О фильме

Фильм о многодетной матери-одиночке, которой даже нечем накормить своих детей.
Страна Великобритания
Продолжительность 25 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 1 мая 2004
Премьера в мире 1 августа 2003
Производство FilmFour, UK Film Council, Cowboy Films
Другие названия
Wasp, Ampiainen, Darázs, Geting, Osa, Sfika, Wespen, Оса
Режиссер
Андреа Арнольд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 13 голосов
7.5 IMDb
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