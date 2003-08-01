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Киноафиша
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Оса
Оса
Wasp
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
короткометражный
О фильме
Фильм о многодетной матери-одиночке, которой даже нечем накормить своих детей.
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Страна
Великобритания
Продолжительность
25 минут
Год выпуска
2003
Премьера онлайн
1 мая 2004
Премьера в мире
1 августа 2003
Производство
FilmFour, UK Film Council, Cowboy Films
Другие названия
Wasp, Ampiainen, Darázs, Geting, Osa, Sfika, Wespen, Оса
Режиссер
Андреа Арнольд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.6
Оцените
13
голосов
7.5
IMDb
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