«Мушкетеры» — сериал британского производства, основанный на культовом романе Александра Дюма. Следуя оригинальному тексту, автор адаптации Адриан Ходжес перемещает события во Францию 17 века, когда у власти находился Людовик XIII. Правой рукой безвольного короля является жестокий кардинал Ришелье, настойчивый в своей ненависти. Опасаясь за собственную жизнь, правитель создает элитный отряд. Дерзкий гасконец д'Артаньян, мечтающий стать его частью, присоединяется к трем мушкетерам, отправляясь навстречу приключениям!