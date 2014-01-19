Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Мушкетеры
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
1 постер
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Мушкетеры
Мушкетеры (2014 - 2016) The Musketeers 16+
Год выпуска 2014
Страна Великобритания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность 30 часов 0 минут
О чем сериал

«Мушкетеры» — сериал британского производства, основанный на культовом романе Александра Дюма. Следуя оригинальному тексту, автор адаптации Адриан Ходжес перемещает события во Францию 17 века, когда у власти находился Людовик XIII. Правой рукой безвольного короля является жестокий кардинал Ришелье, настойчивый в своей ненависти. Опасаясь за собственную жизнь, правитель создает элитный отряд. Дерзкий гасконец д'Артаньян, мечтающий стать его частью, присоединяется к трем мушкетерам, отправляясь навстречу приключениям!

Мушкетеры - трейлер
Мушкетеры
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Adrian Hodges
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт Philippe Feron
Питер Капальди
Питер Капальди Cardinal Armand Richelieu
Том Бёрк
Том Бёрк Athos
Марк Уоррен Comte de Rochefort
Мэйми МакКой
Мэйми МакКой Milady de Winter
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мушкетеры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 10 эпизодов
 
Мушкетеры - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 10 эпизодов
 
Мушкетеры - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Приложение киноафиши