Новости
Персоны
Билле Аугуст
Награды
Награды и номинации Билле Аугуста
Bille August
О персоне
Фильмография
Награды
Каннский кинофестиваль 1992
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1988
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Drama Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Берлинале 2007
Премия за лучший фильм о мире
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1985
Премия UNICEF
Победитель
Премия C.I.F.E.J.
Победитель
Берлинале 1997
Лучший фильм
Номинант
ММКФ 1985
Золотой приз
Номинант
ММКФ 1983
Золотой приз
Номинант
ММКФ 1979
Золотой приз
Номинант
