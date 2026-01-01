Оповещения от Киноафиши
Марк Уэллс
Mark Wells
Марк Уэллс
Марк Уэллс
Mark Wells
Дата рождения
14 сентября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
7.2
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
(2005)
6.4
Стеклянный дом
(2013)
5.9
Сахара
(2005)
Фильмография Марк Уэллс
6.4
Стеклянный дом
Walking with the Enemy
боевик, мелодрама, исторический, драма, военный
2013, США
Смотреть трейлер
5.9
Сахара
Sahara
боевик, комедия, приключения
2005, Великобритания / США / Испания / Германия
Рецензия
7.2
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
сказка, боевик, семейный, драма, приключения
2005, США
Смотреть трейлер
Рецензия
