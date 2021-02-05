«Невидимый город» — новый мистический сериал от онлайн-платформы Netflix. Сюжет строится вокруг детектива по имени Эрик. Мужчина занят расследованием жуткого убийства. По ходу развития событий дело принимает крайне неожиданный оборот: Эрик выясняет, что след преступника ведет в загадочный подземный мир, скрытый от человеческого глаза. Это место населяют мифические создания, о существовании которых можно было лишь мечтать. К сожалению, главный герой довольно быстро понимает, что эти особи могут быть как полезны, так и чрезвычайно опасны. Вскоре он понимает, что его странное прошлое как-то связано с этим волшебным королевством.