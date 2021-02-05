Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Невидимый город
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Невидимый город
Невидимый город (2021 - …) Cidade Invisível 18+
Год выпуска 2021
Страна Бразилия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 5 минут
О чем сериал

«Невидимый город» — новый мистический сериал от онлайн-платформы Netflix. Сюжет строится вокруг детектива по имени Эрик. Мужчина занят расследованием жуткого убийства. По ходу развития событий дело принимает крайне неожиданный оборот: Эрик выясняет, что след преступника ведет в загадочный подземный мир, скрытый от человеческого глаза. Это место населяют мифические создания, о существовании которых можно было лишь мечтать. К сожалению, главный герой довольно быстро понимает, что эти особи могут быть как полезны, так и чрезвычайно опасны. Вскоре он понимает, что его странное прошлое как-то связано с этим волшебным королевством.

Невидимый город - трейлер
Невидимый город
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алессандра Негрини
Фабио Лаго
Таина Медина
Марко Пигосси
Джессика Корес
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Невидимый город - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Приложение киноафиши