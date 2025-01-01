Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Карлос Салдана
Награды
Награды и номинации Карлоса Салданы
Carlos Saldanha
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Карлоса Салданы
Оскар 2018
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 2004
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
BAFTA 2014
BAFTA Kids Vote - Feature Film
Номинант
Еще до «Мурки» Шарапов сыграл мелодию, которую точно не мог знать наизусть: в Сети уличили героя «Места встречи изменить нельзя»
Кто такой Гаврила Шереметьев в «Джентльменах удачи»? Вот как на самом деле звали героев легендарной комедии
Питер Джексон решил это не показывать: почему у Леголаса никогда не кончались стрелы
Смерть не показали: Алую Ведьму еще можно увидеть в MCU — но только в дуэте с другим супергероем (подсказка: это не Визжн)
«Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо получила дату релиза в «цифре» — фильм можно будет посмотреть уже через пару недель
Готовимся заранее: лучшие новогодние фильмы на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу
«Мутная очень»: Прилучный нашел странную причину не смотреть «Игру престолов» – даже «Кухня» актеру нравится больше
«Камбэк» нужно было назвать «Плагиатом»: в сериале «Кинопоиска» есть сцена, которая покадрово копирует «Брат»
«Добро пожаловать в Дерри» уже круче «Очень странных дел»: шедевр Netflix получил замену, от которой стынет в жилах кровь
«Нам пришлось»: Netflix и Sony объявили о планах на вторую часть «Кейпоп-охотниц» — и у нас есть хорошая новость и плохая
Держат планку до финального эпизода: 7 фантастических сериалов без провальных сезонов – у каждого рейтинг не ниже 8.3 на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667