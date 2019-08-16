«Синяя бездна 2»: Рецензия Киноафиши

В новом фильме режиссёр Йоханнес Робертс продолжает заманивать зрителя на акулью охоту. «Синюю бездну 2» сложно назвать сиквелом – сюжетно картина не имеет никакого отношения к первой части, хотя между ними много общего. Местом действия снова выбрана Мексика, только девушек теперь в два раза больше (четыре) и они не собираются ютиться в клетке для туристов, желающих посмотреть на акул в естественной среде обитания (в оригинале к названию добавили Uncaged). Замкнутые пространства никуда не делись, но локация для второго фильма выбрана намного более живописная.

«Синяя бездна 2» начинается с эффектной сцены под водой, напоминающей о первой части: slow motion, минималистичная тревожная музыка (чудесный саундтрек от команды tomandandy), человек то ли тонет, то ли пытается выплыть на поверхность. Резкая монтажная склейка превращает подводную красоту в прозаичный школьный буллинг – главную героиню Мию (Софи Неллис) столкнула в бассейн первая красавица школы. Этот трюк обнажает механизм, на котором держится и саспенс, и развитие героев, пускай банальное и схематичное: всё и все не то, чем кажутся.

Герои фильма, как и сюжетные конфликты, достаточно условны. В этом есть свой плюс – сложная драматургия, кажется, здесь была бы не к месту. Мия – неуверенная в себе, но очень любознательная школьница, которая не может адаптироваться ни к новому месту после переезда, ни к своей нынешней семье. Её отец Грант (Джон Корбетт) занимается исследованием недавно открытых подводных пещер Майа и мало времени проводит с дочерью; мачеха старается наладить отношения с падчерицей, но Миа слишком скучает по маме. Саша, сводная сестра Мии (Корина Фокс), вообще её стыдится, поэтому предпочитает проводить время со своими подругами: мечтательной Алексой (Бриэнн Тджу) и самоуверенной Николь (Систин Сталлоне).

«Синяя бездна 2»

Первая часть фильма на удивление яркая по настроению и художественному решению. Саша сбегает с туристической экскурсии вместе с подругами, прихватив с собой Мию. Девушки едут в новое место, где нет туристов, к тем самым пещерам, исследованием которых занимаются отец Мии и бойфренд Алексы. Поездка на машине, прыжки с обрыва, купание в лагуне сняты как клип: панорамы экзотической природы, крупные планы, развевающиеся волосы в slow-mo (которого в фильме хоть отбавляй), солнечные блики на лицах, веселье под бойкую песню с текстом в духе «освободись и будь собой». Безусловно, песня – обращение к Мие. Софи Неллис отлично справляется с ролью неуверенного подростка, очаровательно сутулится и часто поправляет волосы. Её героиня заметно выделяется на фоне остальных девушек – почти что подиумных красавиц в бикини. Они-то и убеждают Мию «просто посмотреть» древние пещеры Майа, по совместительству – некрополь с алтарём для жертвоприношений. Конечно, выбраться девушкам оттуда будет непросто; конечно, уверенность и показная смелость закончатся быстро, как и кислород; и, конечно же, там обитают слепые и чертовски голодные акулы. Беззаботное настроение во второй половине фильма сменяется игриво-приключенческим. Зритель, в отличие от девушек, вряд ли испытает панический страх: место действия завораживает своей атмосферой. В катакомбах древней цивилизации есть и лабиринты, и подводные течения, и склепы с человеческими останками. После появления акул примерно все разговоры героинь сводятся к «О, господи», «Нам нужно держаться вместе» и крику, но сюжет не провисает благодаря смене локаций и тщательно продуманному визуальному стилю. В катакомбах практически нет света, поэтому лучи фонарей, тусклая иллюминация, мигающий красный сигнальный фонарь становятся полноправными участниками действия: они задают ритм, управляют вниманием зрителя, выхватывая из темноты то человека, то древнюю статую, то акулью пасть. Поднявшийся ил, пузыри воздуха тоже играют с видимостью. Робертс умело распоряжается всеми возможностями: происходящее в пещерах и лабиринтах красиво и при этом увлекательно. Любопытно, что акулы в фильме не изображаются как мистические монстры из глубины. Аутентичные декорации абсолютно самодостаточны, поэтому можно смело любоваться ими – челюсти здесь девушкам не угрожают.

«Синяя бездна 2» – довольно предсказуемый хоррор про акул. Незначительные сюрпризы будут, но уже в экспозиции авторы ясно дают понять, что главная героиня останется в живых, станет сильной и уверенной. Хотя бы ради того, чтобы пронзительно взглянуть на свою обидчицу из школы (немая сцена, достойная фильма про подростков на канале «Дисней»). Главное достоинство «Синей бездны 2» – любовь режиссёра Йоханнеса Робертса к жанру. Фильм не претендует на звание шедевра, но позволяет без угрызений совести наслаждаться собой.

Евгений Ермакович