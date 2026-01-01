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Фильмография
Мишель Бернье
Michèle Bernier
Киноафиша
Персоны
Мишель Бернье
Мишель Бернье
Michèle Bernier
Дата рождения
2 августа 1956
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актер озвучки
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Железнодорожный роман
(2007)
6.8
Секреты моего отца
(2022)
6.7
Человек и его собака
(2008)
Фильмография Мишель Бернье
6.8
Секреты моего отца
Les secrets de mon père
анимация, драма
2022, Бельгия / Франция
6.7
Человек и его собака
Un homme et son chien
драма
2008, Франция / Италия
Смотреть трейлер
7.1
Железнодорожный роман
Roman de gare
криминал
2007, Франция
Смотреть трейлер
4.6
Профессионалы
San-Antonio
комедия, боевик
2004, Франция / Италия / Великобритания
6.3
Чемоданы Тульса Люпера, часть 1: Моабская история
The Tulse Luper Suitcases, Part 1: The Moab Story
драма, военный, приключения, триллер, мелодрама
2003, Великобритания / Италия / Испания / Люксембург / Нидерланды / Россия / Венгрия / Германия
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