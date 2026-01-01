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Мишель Бернье Michèle Bernier
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Мишель Бернье

Michèle Bernier

Дата рождения
2 августа 1956
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Железнодорожный роман 7.1
Железнодорожный роман (2007)
Секреты моего отца 6.8
Секреты моего отца (2022)
Человек и его собака 6.7
Человек и его собака (2008)

Фильмография Мишель Бернье

Секреты моего отца 6.8
Секреты моего отца Les secrets de mon père
анимация, драма 2022, Бельгия / Франция
Человек и его собака 6.7
Человек и его собака Un homme et son chien
драма 2008, Франция / Италия
Смотреть трейлер
Железнодорожный роман 7.1
Железнодорожный роман Roman de gare
криминал 2007, Франция
Смотреть трейлер
Профессионалы 4.6
Профессионалы San-Antonio
комедия, боевик 2004, Франция / Италия / Великобритания
Чемоданы Тульса Люпера, часть 1: Моабская история 6.3
Чемоданы Тульса Люпера, часть 1: Моабская история The Tulse Luper Suitcases, Part 1: The Moab Story
драма, военный, приключения, триллер, мелодрама 2003, Великобритания / Италия / Испания / Люксембург / Нидерланды / Россия / Венгрия / Германия
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