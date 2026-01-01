Оповещения от Киноафиши
Алакина Манн
Alakina Mann
Алакина Манн
Алакина Манн
Alakina Mann
Дата рождения
1 августа 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Фантастический герой
Популярные фильмы
7.6
Другие
(2001)
Билеты
7.0
Девушка с жемчужной сережкой
(2003)
Фильмография Алакина Манн
7
Девушка с жемчужной сережкой
Girl with a Pearl Earring
драма
2003, Великобритания / Люксембург
7.6
Другие
The Others
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма
2001, Испания / Франция / США
