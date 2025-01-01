Меню
Награды и номинации Адевале Акинойе-Агбаже
Adewale Akinnuoye-Agbaje
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Адевале Акинойе-Агбаже
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
