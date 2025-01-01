Меню
Награды и номинации Берта Рейнолдса
Оскар 1998
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1998
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 1992
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1993
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1992
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1997
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1994
Худшая мужская роль
Победитель
Золотая малина 2009
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2006
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2002
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 1989
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1985
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
