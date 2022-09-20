Шерминатора из «Американского пирога» можно только пожалеть: вот почему

Ни карьера, ни личная жизнь актера так и не сложились.

Серия фильмов «Американский пирог», рассказывавшая о жизни группы парней-девственников, оказалась популярна не только в США, но и по всему миру. Слава пришла и к актерам, снимавшимся во франшизе: Джейсону Биггзу, Шону Уильяму Скотту, Мине Сувари, Шеннон Элизабет и другим.

Одним из них был и молодой Крис Оуэн, сыгравший Чака Шермана по прозвищу Шерминатор. К 1999 году, когда на экраны вышел первый «Американский пирог», Оуэн уже успел засветиться в комедии «Майор Пэйн», но настоящая слава пришла к нему только после роли Шермана.

К сожалению, Крис стал заложником единственной роли. Он так и не сумел создать на экране какой-то принципиально другой образ. Ни дилогия «Переполох в общаге», ни фильм ужасов «Мгла» по одноименному роману Стивена Кинга не принесли Оуэну дальнейшей актерской популярности и любви зрителей. В итоге актер оставил карьеру, напоследок снявшись в очередной части все того же «Американского пирога».

Личная жизнь Оуэна тоже не стала счастливой: первый и единственный его брак распался в 2012 году. Сейчас 41-летний Крис живет холостяком вместе со своим псом Бэрроном и всерьез занимается фотографией.