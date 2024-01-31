Эпидемия, 2023

В ролях
Anthony Aquilino
Military Doctor
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Режиссер
Найджел Хартвелл
Сценарист
Найджел Хартвелл
Детали фильма
Страна
Великобритания / США
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
31 января 2024
Дата выхода
|31 января 2024
|Азербайджан
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|31 января 2024
|Болгария
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|31 января 2024
|Кыргызстан
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|31 января 2024
|Молдавия
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|31 января 2024
|США
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|31 января 2024
|Таджикистан
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|31 января 2024
|Узбекистан
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Бюджет
$800 000
Производство
4 Winds Media, Gate Three Films, New Blood Entertainment
Другие названия
The Epidemic, Epideemia