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Постер фильма Эпидемия
7.2
Киноафиша Фильмы Эпидемия
7.2

Эпидемия

, 2023
The Epidemic
Великобритания, США / боевик, приключения, криминал / 18+
Постер фильма Эпидемия
7.2

В ролях

Эрик Робертс
Эрик Робертс
Ralph
Фелисса Роуз
Фелисса Роуз
Stephanie
Крис Оуэн
Крис Оуэн
Josh
Роберт Аллен Мьюкс
Курт Энгл
Military General
Дакота Хаус
Gary
Ларри Зернер
Tim
Barry J. Gillis
Найджел Хартвелл
Anthony Aquilino
Military Doctor
Derek Herd
Guy
Режиссер Найджел Хартвелл
Сценарист Найджел Хартвелл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 31 января 2024
Дата выхода
31 января 2024 Азербайджан
31 января 2024 Болгария
31 января 2024 Кыргызстан
31 января 2024 Молдавия
31 января 2024 США
31 января 2024 Таджикистан
31 января 2024 Узбекистан
Бюджет $800 000
Производство 4 Winds Media, Gate Three Films, New Blood Entertainment
Другие названия
The Epidemic, Epideemia

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 27 октября 2023

Отзывы о фильме

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