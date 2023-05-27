Глазам не поверите: на ком женился Шерминатор из «Американского пирога»

Даже актерам, сыгравшим в культовых франшизах, бывает трудно сохранить свою славу. И порой им приходится соглашаться на любую работу. Такой участи не получилось избежать и у Криса Оуэна.

Он сыграл весельчака и ловеласа Чеда Шермана по прозвищу Шерминатор в комедии «Американский пирог». Однако после съемок в его фильмографии на было таких же успешных проектов. Артист редко появлялся в новых картинах, и вскоре ему совсем перестали предлагать роли. Из-за этого рыжеволосый актер стал работать обычным официантом в одном из суши-ресторанов. А позже он переквалифицировался в агента по недвижимости.

Но изменения произошли не только в карьере американской знаменитости. Он развелся со своей коллегой Мишель Бек после пяти лет брака. И спустя время вновь женился. В этот раз избранницей Криса стала его лучшая подруга. Она играет в театральных постановках, но пока не добилась значимых успехов на этом пути. Супруги смотрятся очень гармонично и кажутся очень веселыми.