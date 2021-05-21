«Кусь» — новый американский сериал, снятый в жанре комедийного хоррора. События шоу разворачиваются на фоне мировой пандемии крайне заразной болезни. Главные героини — девушки по имени Лили и Рэйчел — вынуждены сидеть дома, зарабатывая на жизнь в дистанционном режиме. Поначалу им приходится очень тяжело, но со временем соседки привыкают к новому формату. Ситуация резко ухудшается, когда планету накрывает волна нового вируса, куда более опасного, чем предыдущий. Новая смертельная инфекция превращает человечество в самых настоящих зомби.