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Постер к сериалу Кусь
Постер к сериалу Кусь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Кусь
Кусь (2021 - 2021) The Bite 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Spectrum Originals
Продолжительность 4 часа 30 минут
О чем сериал

«Кусь» — новый американский сериал, снятый в жанре комедийного хоррора. События шоу разворачиваются на фоне мировой пандемии крайне заразной болезни. Главные героини — девушки по имени Лили и Рэйчел — вынуждены сидеть дома, зарабатывая на жизнь в дистанционном режиме. Поначалу им приходится очень тяжело, но со временем соседки привыкают к новому формату. Ситуация резко ухудшается, когда планету накрывает волна нового вируса, куда более опасного, чем предыдущий. Новая смертельная инфекция превращает человечество в самых настоящих зомби.

Кусь - трейлер
Кусь
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тейлор Шиллинг
Тейлор Шиллинг Lily
Бен Шенкман
Бен Шенкман
Стивен Паскуале
Стивен Паскуале Dr. Zach
Линда Эмонд
Линда Эмонд
Филлипа Су
Филлипа Су
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кусь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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