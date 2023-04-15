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7.1
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Свадебный коттедж
7.1
Свадебный коттедж
, 2023
The Wedding Cottage
Канада / комедия, драма, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.1
О фильме
Создатель свадебного путеводителя должен убедить не имеющего вдохновения художника и владельца специализированного свадебного коттеджа отремонтировать запущенный коттедж, чтобы пара, победившая в конкурсе, могла провести свадьбу своей мечты.
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В ролях
Брендан Пенни
Evan
Аарон Дуглас
Daryl Froelich
Эндрю Хендерсон
Scott Bishop
Brent Stait
Neil
Vincent Gale
Roland Witt
Эрин Краков
Vanessa
Матрея Скаррвинер
Amy Price
Lauren Akemi Bradley
Jill
Аннабел Кершоу
Marilyn Sherwood
Melanie Rees
Nadine Froelich
Режиссер
Терри Ингрэм
Сценарист
Judith Berg
,
Sandra Berg
,
Laurie B. Turner
Композитор
Terry Frewer
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
2 января 2024
Премьера в мире
15 апреля 2023
Дата выхода
15 апреля 2023
Канада
G
Производство
Wedding Cottage Road Productions, Front Street Pictures
Другие названия
The Wedding Cottage, Bračna koliba, Cabana nupțială, Le Cottage des mariages, Svadbena kućica, Un cottage da sogno, Wedding Cottage, 婚礼小屋, 爱屋及乌
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 19 декабря 2023
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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