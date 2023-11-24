Мой рождественский герой, 2023

В ролях
Робин Данн
Captain Mark Jennings
Гэбриел Хоган
Major Daniel Ross
Kapila Rego
Marilyn Dunlop
Anthony Timpano
Private Landon Southworth
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Мартин Вуд
Сценарист
Джим Хед
Композитор
Hamish Thomson
Детали фильма
Страна
Канада / США
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
24 ноября 2023
Премьера в мире
24 ноября 2023
Производство
Great American Media, Syrup Studios, Candy Rock Entertainment
Другие названия
My Christmas Hero, Karácsonyi hősöm, L'eroe del mio Natale, Moj božićni heroj, Moj božićni junak, Мой рождественский герой