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7.3
Киноафиша Фильмы Мой рождественский герой
7.3

Мой рождественский герой

, 2023
My Christmas Hero
Канада, США / семейный / 18+
7.3

В ролях

Кендес Камерон Буре
Кендес Камерон Буре
Nicole Ramsey
Робин Данн
Captain Mark Jennings
Аарон Дуглас
Аарон Дуглас
Joseph Murray
Гэбриел Хоган
Major Daniel Ross
Эндрю Эйрли
Ted Ramsey
Kapila Rego
Marilyn Dunlop
Терил Ротери
Fran
Anthony Timpano
Private Landon Southworth
Кен Крамер
Joe Morton
John Innes
Chris Murray
Режиссер Мартин Вуд
Сценарист Джим Хед
Композитор Hamish Thomson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 24 ноября 2023
Премьера в мире 24 ноября 2023
Производство Great American Media, Syrup Studios, Candy Rock Entertainment
Другие названия
My Christmas Hero, Karácsonyi hősöm, L'eroe del mio Natale, Moj božićni heroj, Moj božićni junak, Мой рождественский герой

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 17 ноября 2023

Отзывы о фильме

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