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Рождество с Кластерфанками
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A Clüsterfünke Christmas

Рождество с Кластерфанками, 2021

2021
5.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Нью-йоркская бизнес-леди Холли отправляется в преддверии праздников в маленький семейный отель в провинции, который она рассчитывает приобрести и превратить в роскошный курорт. В колоритном местечке Clusterfunke Inn ее встречают прежние хозяйки Хилди и Марга, а еще их племянник разнорабочий Фрэнк. Фрэнк не хочет продавать семейное дело, а потому у столичной гостьи тут же завязывается с ним конфликт, который постепенно перерастает в искреннюю симпатию. Но их едва наметившемуся роману пепятствует свалившийся как снег на голову перспективный бывший ухажер Холли Чанк. Из этого классического сюжета о любовном треугольнике в сезон, когда даже взрослые втайне надеются на чудо, сценаристки Ана Гастейер («Чего хотят женщины», «Хорошая жена») и Рэйчел Дрэч («Клик: С пультом по жизни», «Бесстыжие») создают новую полную иронии и отсылок к классическим рождественским фильмам комедию для праздничного настроения.

5.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 4 декабря 2021
Возраст 16+
Режиссер
Анна Докоза
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рождество с Кластерфанками 2 постера
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