Рождество с Кластерфанками, 2021

Нью-йоркская бизнес-леди Холли отправляется в преддверии праздников в маленький семейный отель в провинции, который она рассчитывает приобрести и превратить в роскошный курорт. В колоритном местечке Clusterfunke Inn ее встречают прежние хозяйки Хилди и Марга, а еще их племянник разнорабочий Фрэнк. Фрэнк не хочет продавать семейное дело, а потому у столичной гостьи тут же завязывается с ним конфликт, который постепенно перерастает в искреннюю симпатию. Но их едва наметившемуся роману пепятствует свалившийся как снег на голову перспективный бывший ухажер Холли Чанк. Из этого классического сюжета о любовном треугольнике в сезон, когда даже взрослые втайне надеются на чудо, сценаристки Ана Гастейер («Чего хотят женщины», «Хорошая жена») и Рэйчел Дрэч («Клик: С пультом по жизни», «Бесстыжие») создают новую полную иронии и отсылок к классическим рождественским фильмам комедию для праздничного настроения.