Мервин Мондесир
Merwin Mondesir
Мервин Мондесир
Мервин Мондесир
Merwin Mondesir
Дата рождения
21 февраля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Торонто, Канада
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.8
Искатели могил
(2011)
5.7
Другой
(2004)
4.5
Пропащие ребята: Племя
(2008)
Фильмография Мервин Мондесир
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Сказка
Триллер
Ужасы
Год
Все
2011
2008
2004
2001
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
6.8
Искатели могил
Grave Encounters
ужасы
2011, Канада
Смотреть трейлер
4.5
Пропащие ребята: Племя
Lost Boys: The Tribe
комедия, ужасы, триллер
2008, США / Канада
5.7
Другой
Godsend
драма, триллер, ужасы, сказка
2004, США
Рецензия
4.3
Кости
Bones
ужасы, криминал
2001, США
