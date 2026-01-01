Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мервин Мондесир Merwin Mondesir
Киноафиша Персоны Мервин Мондесир

Мервин Мондесир

Merwin Mondesir

Дата рождения
21 февраля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Торонто, Канада
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Искатели могил 6.8
Искатели могил (2011)
Другой 5.7
Другой (2004)
Пропащие ребята: Племя 4.5
Пропащие ребята: Племя (2008)

Фильмография Мервин Мондесир

Жанр
Год
Искатели могил 6.8
Искатели могил Grave Encounters
ужасы 2011, Канада
Смотреть трейлер
Пропащие ребята: Племя 4.5
Пропащие ребята: Племя Lost Boys: The Tribe
комедия, ужасы, триллер 2008, США / Канада
Другой 5.7
Другой Godsend
драма, триллер, ужасы, сказка 2004, США
Рецензия
Кости 4.3
Кости Bones
ужасы, криминал 2001, США
Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор
Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии
У этого громкого боевика 94% от зрителей на RT: съемки сиквела в последний момент сорвала голливудская звезда
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше