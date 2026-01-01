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Кэндэйс Дин Браун
Candace Brown
Киноафиша
Персоны
Кэндэйс Дин Браун
Кэндэйс Дин Браун
Candace Brown
Дата рождения
15 июня 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
Торчвуд
(2006)
7.3
Волшебники из Вэйверли Плэйс
(2007)
5.5
Кот
(2003)
Фильмография Кэндэйс Дин Браун
7.3
Волшебники из Вэйверли Плэйс
комедия, семейный, фэнтези
2007, США
7.7
Торчвуд
драма, фантастика
2006, США
5.5
Кот
The Cat in the Hat
комедия, семейный, приключения, сказка
2003, США
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