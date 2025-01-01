Меню
Роб Райнер
Награды
Награды и номинации Роба Райнера
Rob Reiner
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Роба Райнера
Оскар 1993
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1973
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1972
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1974
Best Supporting Actor in Comedy
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучший фильм
Номинант
Золотая малина 1995
Худший фильм
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1987
Приз зрительских симпатий
Победитель
