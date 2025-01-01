Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Иэн Холм
Награды
Награды и номинации Иэна Холма
Ian Holm
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Иэна Холма
Оскар 1982
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1981
Лучший актер второго плана
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Best Supporting Artist
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Best Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Голый Шварценеггер, конечно, шикарен, но все же почему машина времени пропускала только нагишом: главная загадка «Терминатора»
Одни хвалят, другие ругают за «смесь туалетно-детско-озабоченного юмора»: 2 сезон «Волшебного участка» снова разделил зрителей на два лагеря
«Для меня — 10 из 10»: Паламарчук в «Подсудимом» для НТВ доказал, что российский ремейк может быть мощнее корейского оригинала и вот почему
«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела
«Извини, что мы тебя расстроили»: новинка Apple TV от создателя «Во все тяжкие» довела иностранку до психбольницы
«Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть
Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов»
Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется
Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд
От нуля до $700 млн за 11 дней: 6 фильмов стали самыми кассовыми в 2025-м – на вершине – Восток, догоняет – Запад
На $50 млрд дороже «Пути воды»: во сколько обошелся «Аватар-3» Кэмерона – и какие «звезды» должны сойтись, чтобы фильм не провалился в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667