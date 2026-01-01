Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Аки Каурисмяки
Награды
Награды и номинации Аки Каурисмяки
Aki Kaurismäki
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Аки Каурисмяки
Каннский кинофестиваль 2023
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016
Золотая карета
Победитель
Золотая карета
Победитель
Каннский кинофестиваль 2011
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Главный приз жюри
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1990
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2017
Лучший режиссер
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Берлинале 1999
Форум нового кино
Победитель
Берлинале 1992
Форум нового кино
Победитель
Берлинале 1990
Форум нового кино
Победитель
Форум нового кино
Победитель
ММКФ 1989
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1999
Мастера
Номинант
Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо
Хозяйки зря часами трут унитаз: эксперт назвал способ убрать старый налёт и мочевой камень за пару подходов
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
«Мерз я где-то, плыл за моря. Тест прошел — все было не зря»: угадаете 5 фильмов СССР по морскому кадру?
Над скалой висели трое: наш ответ дорамам с Эйдельштейном добрался до Кореи и внезапно стал хитом
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
Перед «Дюной 3» Фергюсон ушла в экранизацию культового фэнтези – в США фильм опозорился напрочь: «Ужасающее зрелище, вонючий юмор»
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
«Не было печали – просто проходили тесты»: угадайте 5 советских фильмов по жаркому пейзажу, пока лето не ушло окончательно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить