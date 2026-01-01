Спектакль «К тебе можно зайти?» по произведениям Михаила Жванецкого в Екатерининском собрании

Спектакль «К тебе можно зайти?..» — это постановка в жанре музыкального абсурда с привкусом печали, основанная на произведениях Михаила Жванецкого. Этот проект обещает стать настоящим событием в театральной жизни города.

Сюжет и главные темы

Постановка представляет собой тонкое и ироничное размышление о человеческой жизни, поиске смысла и радости. Жванецкий, известный как мастер сатиры, с присущей ему иронией и печалью, анализирует общественные пороки и человеческие чувства. Его тексты полны парадоксов и глубоких наблюдений, которые дают зрителям возможность задуматься о многом.

Актерский состав

В главных ролях — ведущие артисты театра имени В. Ф. Комиссаржевской: заслуженная артистка России Евгения Игумнова и Владимир Крылов. Их герои, испробовавшие все оттенки жизни, одновременно наивны и мудры, смешны и трагичны, что делает их образами, вызывающими сопереживание и улыбку.

Музыкальное сопровождение

Живое сопровождение на фортепиано в исполнении композитора Игоря Ступишина органично вписывается в действие. Музыкальные импровизации обогащают атмосферу спектакля и подчеркивают эмоциональную сложность героев.

Приглашение к просмотру

Приглашаем вас вспомнить старого доброго Жванецкого или открыть его для себя заново, посетив спектакль «К тебе можно зайти?». Это встреча с классикой, имеющей удивительную актуальность и способность говорить о вечных человеческих истинах.