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Мизантроп
Киноафиша Мизантроп

Спектакль Мизантроп

Постановка
Театр им. Комиссаржевской 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Почему мы обращаемся к комедии Мольера в 21 веке?

Зачем сегодня вновь ставить комедию Ж.-Б. Мольера «Мизантроп», написанную в 17 веке? Этот вопрос вызывает интерес, ведь по сути, «Мизантроп» остаётся актуальным и в современном обществе. Режиссер Григорий Дитятковский, ставящий спектакль, исследует, что на самом деле означает слово «мизантроп» и почему эта тема волнует нас сегодня. Многие считают мизантропов людьми, полными ненависти к человечеству, но часто они оказываются разочарованными идеалистами, которые из-за своей тонкой души и болезненной чувствительности не могут вписаться в окружающий мир.

Мода на «позитив» и фальшивое счастье

Современная культура ориентируется на «позитив», который, благодаря социальным сетям, пропагандирует идею счастья как нечто обязательное. Люди выкладывают свои «счастливые» картинки, рекламируя активный и креативный образ жизни, но часто этот внешний позитив скрывает глубокую пустоту и разочарование. Мы сталкиваемся с кастой фальшиво-счастливых людей, чьи чувства и эмоции подменены искусственными шаблонами. А что происходит, когда эти внешние радости рушатся? Когда кто-то случайно заденет твою фальшивую радость, и вдруг вспыхнет настоящая ненависть?

Социофобы или социопаты: что происходит с современными людьми?

Наш спектакль — это размышление о том, что происходит с людьми, которые, под давлением социальных стандартов, скрывают свою внутреннюю боль. Эти «счастливцы» на самом деле могут быть социофобами или социопатами, которые живут ради себя и готовы жертвовать всем ради собственного «Я». Этот спектакль о любви, которая ушла из мира, оставив лишь одиночество и ненависть в домах мизантропов.

О чем наш спектакль?

Это история о поиске любви в мире, где фальшивое счастье заполняет пространство, а настоящие чувства вытесняются наружу, вызывая яростную реакцию.

Режиссер
Григорий Дитятковский
В ролях
Владимир Крылов
Владимир Крылов
Егор Бакулин
Егор Бакулин
Денис Старков
Евгения Игумнова
Евгения Игумнова
Маргарита Бычкова
Маргарита Бычкова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 октября
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽

Фотографии

Мизантроп Мизантроп Мизантроп Мизантроп Мизантроп Мизантроп Мизантроп Мизантроп Мизантроп Мизантроп Мизантроп Мизантроп Мизантроп Мизантроп

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