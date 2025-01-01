Спектакль Мизантроп

Почему мы обращаемся к комедии Мольера в 21 веке?

Зачем сегодня вновь ставить комедию Ж.-Б. Мольера «Мизантроп», написанную в 17 веке? Этот вопрос вызывает интерес, ведь по сути, «Мизантроп» остаётся актуальным и в современном обществе. Режиссер Григорий Дитятковский, ставящий спектакль, исследует, что на самом деле означает слово «мизантроп» и почему эта тема волнует нас сегодня. Многие считают мизантропов людьми, полными ненависти к человечеству, но часто они оказываются разочарованными идеалистами, которые из-за своей тонкой души и болезненной чувствительности не могут вписаться в окружающий мир.

Мода на «позитив» и фальшивое счастье

Современная культура ориентируется на «позитив», который, благодаря социальным сетям, пропагандирует идею счастья как нечто обязательное. Люди выкладывают свои «счастливые» картинки, рекламируя активный и креативный образ жизни, но часто этот внешний позитив скрывает глубокую пустоту и разочарование. Мы сталкиваемся с кастой фальшиво-счастливых людей, чьи чувства и эмоции подменены искусственными шаблонами. А что происходит, когда эти внешние радости рушатся? Когда кто-то случайно заденет твою фальшивую радость, и вдруг вспыхнет настоящая ненависть?

Социофобы или социопаты: что происходит с современными людьми?

Наш спектакль — это размышление о том, что происходит с людьми, которые, под давлением социальных стандартов, скрывают свою внутреннюю боль. Эти «счастливцы» на самом деле могут быть социофобами или социопатами, которые живут ради себя и готовы жертвовать всем ради собственного «Я». Этот спектакль о любви, которая ушла из мира, оставив лишь одиночество и ненависть в домах мизантропов.

О чем наш спектакль?

Это история о поиске любви в мире, где фальшивое счастье заполняет пространство, а настоящие чувства вытесняются наружу, вызывая яростную реакцию.