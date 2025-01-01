Меню
Персоны
Клод Лелуш
Награды
Награды и номинации Клода Лелуша
Claude Lelouch
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Клода Лелуша
Оскар 1967
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1976
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1966
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Премия OCIC
Победитель
Каннский кинофестиваль 1981
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1967
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2002
UNESCO Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1996
Little Golden Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1990
Лучший фильм
Номинант
ММКФ 2010
Специальный приз
Победитель
Берлинале 1968
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1964
Золотой берлинский медведь
Номинант
