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Киноафиша Сериалы Она не могла иначе

Она не могла иначе (2013 - 2013)

Она не могла иначе 12+
Год выпуска 2013
Страна Россия/Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Інтер
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут
О чем сериал

В центре событий сериала «Она не могла иначе» оказывается молодая и весьма одаренная артистка по имени Алевтина Толкачева. Она с ранних лет мечтает о сцене, еще не подозревая, каким долгим и тернистым будет ее путь к славе. Девушка начинает восхождение к звездному олимпу в середине шестидесятых, когда поступает в Институт культуры. В это же время судьба сводит ее с художественным руководителем известного в те годы джазового ансамбля. Они влюбляются друг в друга и вскоре играют свадьбу. Но, к сожалению, женское счастье молодой певицы оказывается непродолжительным.  

В ролях
В ролях
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Екатерина Вуличенко
Екатерина Вуличенко
Владислав Ветров
Владислав Ветров
Сергей Журавель
Ольга Фадеева
Марина Денисова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Она не могла иначе - Сезон 1 Сезон 1
2013, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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