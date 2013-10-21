В центре событий сериала «Она не могла иначе» оказывается молодая и весьма одаренная артистка по имени Алевтина Толкачева. Она с ранних лет мечтает о сцене, еще не подозревая, каким долгим и тернистым будет ее путь к славе. Девушка начинает восхождение к звездному олимпу в середине шестидесятых, когда поступает в Институт культуры. В это же время судьба сводит ее с художественным руководителем известного в те годы джазового ансамбля. Они влюбляются друг в друга и вскоре играют свадьбу. Но, к сожалению, женское счастье молодой певицы оказывается непродолжительным.