Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Поводырь
1 постер
Киноафиша Фильмы Поводырь

Поводырь

Povodyr 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Основное место действия современной мелодрамы – квартира Александры. В результате автомобильной катастрофы молодая женщина ослепла. Безрезультатными оказались попытки матери помочь дочери вновь обрести зрение. Не видя красок окружающей жизни, девушка не видит более и смысла самой жизни… Непредвиденный случай сводит Александру с Артемом в тот день, когда молодой человек пытается пристроить «в хорошие руки» своего пса по кличке «Мальчик». Место временного проживания Мальчику необходимо не время «отсидки» его хозяина в КПЗ, куда тот угодил за вмешательство в драку в попытке защитить постороннего человека. Как водится, последствием такого «заступничества» сразу же становится отчисление из института и выселение из общежития… После малоприятного времяпрепровождения в стенах камеры, Артем возвращается за четвероногим другом, но, не имея более крыши над головой, решает воспользоваться слепотой Александры и поселяется в ее квартире без ведома хозяйки…

Страна Беларусь
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 4 мая 2001
Дата выхода
4 мая 2001 Беларусь
MPAA PG-13
Производство Беларусьфильм
Другие названия
Povodyr, Guide, Поводырь
Режиссер
Александр Ефремов
В ролях
Пётр Юрченков
Валерия Арланова
Анатолий Кот
Анатолий Кот
Анжела Кораблева
Виктор Мамаев
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про собак Фильмы про собак

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше