Основное место действия современной мелодрамы – квартира Александры. В результате автомобильной катастрофы молодая женщина ослепла. Безрезультатными оказались попытки матери помочь дочери вновь обрести зрение. Не видя красок окружающей жизни, девушка не видит более и смысла самой жизни… Непредвиденный случай сводит Александру с Артемом в тот день, когда молодой человек пытается пристроить «в хорошие руки» своего пса по кличке «Мальчик». Место временного проживания Мальчику необходимо не время «отсидки» его хозяина в КПЗ, куда тот угодил за вмешательство в драку в попытке защитить постороннего человека. Как водится, последствием такого «заступничества» сразу же становится отчисление из института и выселение из общежития… После малоприятного времяпрепровождения в стенах камеры, Артем возвращается за четвероногим другом, но, не имея более крыши над головой, решает воспользоваться слепотой Александры и поселяется в ее квартире без ведома хозяйки…