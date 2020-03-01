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Киноафиша Сериалы Хрустальная мечта
Хрустальная мечта (2020 - 2020) Кришталева мрія 16+
Год выпуска 2020
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 12 минут
О чем сериал

Сериал «Хрустальная мечта» – это украинская мелодрама о девушке Наде, переехавшей в столицу из родного провинциального поселка. Студентку преследует навязчивый ухажер Валентин, поэтому ей приходится перевестись учиться в большой город. Там она находит родного отца, с которым никогда прежде не встречалась, и знакомится с обаятельным парнем Олегом. Казалось бы, судьба благоволит девушке, и все в ее жизни складывается удачно. Только вот новая семья папы не рада появлению Нади, да и призраки прошлого не хотят ее отпускать.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ксения Лаврова-Глинка
Ксения Лаврова-Глинка
Марина Митрофанова
Марина Митрофанова
Анастасия Куимова
Анастасия Куимова
Прохор Дубравин
Прохор Дубравин
Руслана Писанка
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хрустальная мечта - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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