Сериал «Хрустальная мечта» – это украинская мелодрама о девушке Наде, переехавшей в столицу из родного провинциального поселка. Студентку преследует навязчивый ухажер Валентин, поэтому ей приходится перевестись учиться в большой город. Там она находит родного отца, с которым никогда прежде не встречалась, и знакомится с обаятельным парнем Олегом. Казалось бы, судьба благоволит девушке, и все в ее жизни складывается удачно. Только вот новая семья папы не рада появлению Нади, да и призраки прошлого не хотят ее отпускать.