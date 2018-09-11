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Моника Крус
Моника Крус
Monica Cruz
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Моника Крус
Monica Cruz
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Дата рождения
16 марта 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Моника Крус
Родилась 16 марта 1977 года. Мадрид, Испания.
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Фильмография Моника Крус
Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези
2008, Франция / Испания / Германия
7.0
Сезон ураганов
драма
2008, Мексика / Чили
5.0
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Звездные родственники: сестры и братья из мира кино
В кинопроизводстве, как и в любом другом ремесле, есть свои семейные подряды. Творческие родственники могут соперничать между собой, а могут и плодотворно трудиться в тандеме. «Киноафиша. Инфо» вспоминает звездных братьев и сестер – известных и неизвестных актеров, актрис и режиссеров.
1 комментарий
11 сентября 2018 20:42
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