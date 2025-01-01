Меню
Персоны
Джеймс Грэй
Награды
Награды и номинации Джеймс Грэй
Каннский кинофестиваль 2022
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2013
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1994
Silver Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2019
Лучший фильм
Номинант
