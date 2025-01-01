Мария Миронова и Мария Голубкина в спектакле-концерте «Синяя птица» на сцене Театра российской Армии

Приглашаем вас на уникальный спектакль-концерт «Синяя птица», в котором примут участие Народная артистка России Мария Миронова и актриса театра и кино Мария Голубкина. Хореографическое слово и музыкальное сопровождение создаст Симфонический оркестр под управлением дирижера Петра Максимова. Режиссером постановки выступает Сергей Сотников.

О спектакле

«Синяя птица» — это театральная инсценировка по сказке Мориса Метерлинка, написанная в 1905 году. В центре сюжета — история детей, отправляющихся на поиски загадочной синей птицы. На протяжении более ста лет эта пьеса символизирует стремление человека к счастью, которое, как оказывается, находится совсем рядом.

Мария Миронова и Мария Голубкина представят трогательную и поэтичную интерпретацию произведения. Спектакль станет настоящим посвящением любви и добру, подчеркивая значимость связи поколений.

Музыкальное сопровождение

На сцене прозвучат не только бессмертные тексты, но и музыкальные шедевры в исполнении симфонического оркестра. Этот спектакль — не просто театральное действо, а уникальное путешествие в мир фантазии, где неживые предметы оживают, а каждое существо несет свою тайну. Герои ищут ответы на вечные вопросы: что такое счастье, дружба и истинная любовь.

Станиславский писал: “Синяя птица должна быть наивна, легка, жизнерадостна, весела и призрачна, как детский сон”. Именно этот дух легкости и радости создатели спектакля стремятся передать зрителю.

Выставка рисунков

Важным событием станет выставка рисунков «Символ радости и надежды», где будут представлены работы опекаемых Благотворительным фондом поддержки деятелей искусства «Артист» актеров старшего поколения и детей с ограниченными возможностями здоровья, опекаемых Фондом «Жизнь в движении». Выставка раскрывает тему счастья и того, как каждый из авторов представляет свою «синюю птицу».

Не упустите возможность стать частью этого волшебного события!