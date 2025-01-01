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Вне подозрения
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Спектакль Вне подозрения

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Вне подозрения: тайны и интриги в мире детектива

Откройте для себя мир, полный загадок и интриг, в спектакле «Вне подозрения». История начинается с красивой и богатой женщины, чья жизнь переворачивается вверх дном после случайного убийства, которое ставит под сомнение всё, что она знала.

Сюжет, который захватывает

В поисках истины главная героиня сталкивается с тайнами, которые могут изменить её жизнь, и неожиданными союзниками, которые могут оказаться как друзьями, так и врагами. Вопросы верности, предательства и любви плетутся в сложную сеть, которая держит зрителя в напряжении до самого конца.

Погружение в драму

Спектакль обещает не только захватывающий сюжет, но и глубокое погружение в драму, заставляющее задуматься о морали и справедливости. Приглашаем вас стать частью этого увлекательного путешествия в театре.

Режиссер
Владимир Ячменев
В ролях
Владимир Жеребцов
Владимир Жеребцов
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Павел Майков
Павел Майков
Данила Якушев
Данила Якушев
Виталий Кудрявцев
Виталий Кудрявцев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
18 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
16:30
14 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
10 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽
20 января
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 1000 ₽
10 февраля
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 1000 ₽
9 марта
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 9 октября
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
19:00 от 1800 ₽
Санкт-Петербург, 19 февраля
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 600 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Блондинка в центре убийства. Рецензия на спектакль «Вне подозрения», в главной роли Анастасия Панина

Если вы любите детективы с неожиданным финалом, обратите внимание на спектакль «Вне подозрения» с актёрами Данилой Якушевым, Павлом Майковым и Анастасией Паниной, режиссёр Владимир Ячменёв. Актёры и роли в спектакле «Вне подозрения» настолько подходят друг другу, зрители полностью погружаются в действие, расследуя таинственное убийство в богатом доме. До конца непонятно, кто же из героев откровенно всем врёт. В этой статье расскажем 4 причины, почему стоит сходить на постановку, когда она приедет в ваш город.

 

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