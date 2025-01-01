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Сказка о глупом муже
Сказка о глупом муже
Skazka o glupom muzhe
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О фильме
По мотивам русской сказки «О глупой жене», только здесь все наоборот.
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Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1986
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Skazka o glupom muzhe, A Fairy-Tale About a Stupid Husband, Сказка о глупом муже
Режиссер
Ирина Марголина
В ролях
Николай Караченцов
Наталья Гундарева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
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