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Постер мультфильма Сказка о глупом муже
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Киноафиша Фильмы Сказка о глупом муже

Сказка о глупом муже

Skazka o glupom muzhe 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По мотивам русской сказки «О глупой жене», только здесь все наоборот.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1986
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Skazka o glupom muzhe, A Fairy-Tale About a Stupid Husband, Сказка о глупом муже
Режиссер
Ирина Марголина
В ролях
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Сказка о глупом муже

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